Schoofs ziek, titel voor Kerkhove

op rapport Go Ahead Eagles is herfstdip­je te boven, maar hapert voor het doel

10:52 Go Ahead Eagles werkte al heel wat toppers af in de Keuken Kampioen Divisie. Vaak was de Deventer ploeg de bovenliggende partij, zo ook tegen FC Den Bosch. Maar door een gebrek aan scherpte voor het doel - én de uitblinkende doelman Wouter van der Steen - verzuimde Go Ahead de gewezen koploper pijn te doen (0-0).