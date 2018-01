Schoppende Franse scheids gaat de wereld over: 'Ze moeten hem 6 maanden schorsen'

Bij een tegenaanval van PSG in de slotseconden van de wedstrijd werd Chapron per ongeluk van de sokken gelopen door Nantes-verdediger Diego Carlos. Terwijl de scheidsrechter op de grasmat lag, haalde hij met zijn been uit naar Diego Carlos. De Braziliaan wist de trap te ontwijken, maar kreeg vervolgens wel een tweede gele kaart van de gefrustreerde arbiter.



,,Dit is een grap, heel Europa lacht hierom'', zei voorzitter Waldemar Kita van Nantes. ,,Een schandalige actie van de scheidsrechter. Hij moet voor zes maanden geschorst worden.'' Middenvelder Valentin Rongier vindt ook dat Chapron straf verdient. ,,Als wij dit doen, kregen we een schorsing van tien duels.''



Chapron, politieman in het dagelijkse leven, beweerde na de wedstrijd dat hij uitgleed en Diego Carlos niet opzettelijk raakte. De beelden bewijzen echter duidelijk het tegendeel.



PSG won de wedstrijd met 0-1, dankzij een doelpunt van Angel Di Maria in de 12e minuut.