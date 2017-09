Schot fluit Napoli-Feyenoord, topper voor Kuipers

Nederlandse clubs bewaren geen goede herinneringen aan de Schotse scheidsrechter. Collum floot acht keer club uit de eredivisie, en nooit stapten die als winnaar van het veld. In maart droop Oranje onder Collums leiding af in Bulgarije.



Met Borussia Dortmund-Real Madrid kreeg Björn Kuipers een topduel in de tweede speelronde. De arbiter uit Oldenzaal wordt dinsdag in het Westfalen Signal Iduna Park bijgestaan door vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Mario Diks is de vierde man. Het is voor Kuipers de eerste keer dit seizoen dat hij een CL-duel mag fluiten.



Het is de vierde keer dat Kuipers een Europese wedstrijd van Real leidt. In 2014 was dat voor het laatst, tijdens de finale van de Champions League tegen Atlético Madrid. Tijdens het seizoen 2012/2013 was Kuipers ook scheidsrechter bij Borussia tegen Real, toen in de halve eindstrijd van het belangrijkste Europese clubtoernooi. Dortmund won toen met 4-1.



Dortmund, waar Peter Bosz dit seizoen trainer is, startte de groepsfase van de Champions League een kleine twee weken terug met een nederlaag bij Tottenham Hotspur. Real zette Apoel Nicosia met 3-0 aan de kant.