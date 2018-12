Schotloos Go Ahead vliegt eruit bij Rohda Raalte

De ploeg van trainer Marco Roelofsen wisselde slordig balverlies af met knappe aanvallen. Het was genoeg om een drietal grote kansen te creëeren, maar die werden allen gemist. Niek van Enk (kopbal), Julian Hellendoorn (paal) en Wail Doufikar (van dichtbij over) verzuimden de verdiende openingsgoal te scoren. Hierna kwam de wedstrijd beter in balans. Het resulteerde in een gevaarlijk afstandschot op de paal van Rohda speler Lars van Schooten. De degelijk keepende Niek Bongers maakte een grote kans van Djeremy Zandvliet stijlvol onschadelijk.

Na rust begon Go Ahead ongekend slap en dat had de nodige gevolgen. Vanuit een onoverzichtelijke situatie ramde Teun Bakhuis de 1-0 voor Rohda binnen. Pas later volgde het herstel van Go Ahead. Verder dan een kans voor invaller Livai Vos kwam de ploeg niet. De schade werd zelfs nog groter toen Wesley Hansler de 2-0 langs de kansloze Bongers schoot. Coach Roelofsen was na afloop vooral verbolgen over de manier waarop zijn ploeg de rust uitkwam. ‘Dat was dramatisch en dat heb ik de spelers laten weten. Voor rust hadden we moeten scoren, maar na die 1-0 werd het lastig om nog wat te forceren.’