Schotse arbiter Madden fluit Ajax in winters Bern

Return in Champions League Atalanta moet tegen Real Madrid voorbeeld nemen aan de reparaties van Ajax, Inter en Spurs

17:01 Wordt het vanavond nog spannend in de Champions League? Met een 2-0 voorsprong op zak lijkt Manchester City vanavond tegen Borussia Mönchengladbach niet meer in de problemen te gaan komen in Boedapest, maar Atalanta hoopt nog te stunten tegen Real Madrid na de 0-1 van 24 februari in Bergamo.