Schouten en Stroetinga pakken goud op massastart

N'tab wint 500 meter in Thialf, Verbij valt opnieuw

18:16 Dai Dai N'tab heeft bij de wereldbeker schaatsen in Thialf de 500 meter op zijn naam geschreven. De Nederlandse kampioen op deze afstand zegevierde in een tijd van 34,55 seconden. Het was zijn vierde wereldbekerzege op de 500 meter. Zijn laatste overwinning in het wereldbekercircuit behaalde hij bijna vier jaar geleden.