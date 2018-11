Schouten moet meerdere erkennen in Takagi

Schoofs strandt bij challenger in zicht van de finale

10:56 Tennisster Bibiane Schoofs heeft een goede week bij de WTA-challenger in Taipei niet kunnen bekronen met een finaleplaats. In de halve eindstrijd verloor de 30-jarige Nederlandse van de als tweede geplaatste Luksika Kumkhum uit Thailand, de nummer 81 van de wereld. Schoofs verloor in twee sets van haar vijf jaar jongere tegenstandster: 7-5 6-3.