Schouten pakt derde titel op NK marathon

Video Van der Poel klopt Van Aert in Baal

19:33 Mathieu van der Poel heeft de eerste veldrit van het jaar meteen op zijn naam geschreven. De Europees kampioen was op nieuwjaarsdag oppermachtig in de blubber van Baal en soleerde naar de winst in de Grote Prijs Sven Nys. Het was voor het eerst in zijn carrière dat hij deze wedstrijd won.