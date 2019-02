Schouten superieur naar wereldtitel op massastart

Mathieu van der Poel heeft zege nummer 30 binnen

16:55 Mathieu van der Poel is ook na het behalen van de wereldtitel gretig. Na zijn overwinning zaterdag in Lille in een cross om de DVV-trofee volgde vandaag overwinning nummer 30. Ditmaal was de renner van Corendon-Circus de beste in Hoogstraten, waar de voorlaatste veldrit uit de Superprestigereeks werd verreden.