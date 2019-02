Schouten wint laatste Grand Prix in Zweden

'Een soort Bayern' Waarom in Engeland (bijna) niemand Liverpool de titel gunt

11:43 Half Europa gunt het de heerlijke spektakelploeg van trainer Jürgen Klopp van harte: de eerste landstitel sinds 1990. Maar in Engeland is dat sentiment totaal anders. Daar is Liverpool helemaal niet zo alom geliefd en gerespecteerd. Integendeel zelfs.