Schulting blij dat WK doorgaat: ‘Ik ga er vanuit dat we in de toekomst terugkomen in een vol Ahoy’

Olympisch kampioene Suzanne Schulting is blij en opgelucht dat er nu duidelijkheid bestaat over het doorgaan van de WK shorttrack. Het evenement is om organisatorische en financiële redenen verplaatst van Ahoy Rotterdam naar Sportboulevard Dordrecht en tevens een week vervroegd (5-7 maart).

,,Als atleet ben ik positief dat de WK doorgaat en dat we ons toch kunnen meten met de besten van de wereld”, laat Schulting weten. ,,We weten nu waar we aan toe zijn, dat is dus helaas niet een vol Ahoy, maar ik ga er vanuit dat we daar in de toekomst weer terugkomen, samen met alle fans. Ik zal nooit vergeten hoe de WK in 2017 waren. In een uitverkocht Ahoy Rotterdam. Dat was onbetaalbaar.”

De Nederlandse shorttrackers zijn redelijk vertrouwd met Dordrecht. Bijna twee jaar geleden vonden daar de EK plaats. In februari van dit jaar werd in de Dordtse schaatshal de wereldbekerfinale afgewerkt.

Uitstekend alternatief

,,Het is jammer dat de WK in Ahoy niet door kunnen gaan, maar Dordrecht is een uitstekend alternatief”, zegt Herman de Haan, directeur-bestuurder van de KNSB. ,,We zullen er ook in de Sportboulevard een succes van maken, in elk geval voor de tv-kijkers thuis. Belangrijk is dat we het professioneel en veilig doen.”

Toernooidirecteur Cees Juffermans is tevreden met de oplossing. ,,We zitten nog steeds midden in een coronacrisis en het is onmogelijk te voorspellen wat er in maart 2021 mogelijk is. We moeten duidelijkheid scheppen en we kunnen en willen graag een kwalitatief heel goed toernooi neerzetten voor de sporters. Dus dit is het beste van twee werelden.”

Suzanne Schulting tijdens de 1500 meter heats op het WK shorttrack schaatsen in Ahoy (2017).