Schulting geniet op Bali, Verweij maakt vakantiefoto van Leerdam

SportbytesVeel sporters berichten graag over hun bezigheden buiten de velden en zalen. In de rubriek Sportbytes kijken we wat bekende sporters meemaken en delen op social media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Terry staat stil bij overlijden Wilkins

John Terry maakte afgelopen zomer na 22 jaar bij Chelsea de overstap naar Aston Villa, waarmee hij strijdt om promotie naar de Premier League. Vandaag was de 37-jarige verdediger even terug op Stamford Bridge, waar hij stilstond bij het overlijden van Ray Wilkins. Terry liet zijn bewaarde Chelsea-aanvoerdersband achter bij de foto van Wilkins, waar supporters van Chelsea stilstaan bij het overlijden van de 84-voudig Engels international. Wilkins speelde van 1973 tot 1979 bij Chelsea en was er later nog twee keer assistent-trainer, ook van Terry.

At Stamford Bridge today paying my respects to the great man Ray Wilkins 💙 @chelseafc I placed my captains armband on one of Rays pictures as a mark of respect. Ray was our youngest ever permanent captain at 18 ©️ LEGEND 💙 39k Likes, 245 Comments - John Terry (@johnterry.26) on Instagram: "At Stamford Bridge today paying my respects to the great man Ray Wilkins 💙 @chelseafc I placed my..."

Verweij ook goed als fotograaf

Schaatser Koen Verweij (27) is niet alleen olympisch medaillewinnaar, maar ook een uitstekend fotograaf. Op Curaçao maakte hij deze foto van zijn vriendin Jutta Leerdam (19), zelf ook een groot schaatstalent.

🏝 1,101 Likes, 21 Comments - Jutta Monica Leerdam (@juttaleerdam) on Instagram: "🏝"

It's a match!

Manchester City heeft een lucratieve 'match' gevonden. De aanstaande kampioen van Engeland sloot een contract met datingapp Tinder. Volgens Britse media vangt Manchester City miljoenen met de deal. Tinder heeft op de sociale media de kleuren aangepast in het lichtblauw van Manchester City.



Volgens beide partijen krijgen gebruikers van de Tinder-app 'exclusieve toegang' tot voetbalwedstrijden en evenementen in het stadion van City. Hoe de samenwerking er precies uit komt te zien, is onduidelijk. Naar verluidt flirtte Tinder eerder met Manchester United. Toen dat geen 'match' opleverde, besloot de organisatie achter de datingapp door te 'swipen' naar stadgenoot City. Beide clubs uit Manchester treffen elkaar zaterdag in de Premier League. Bij winst op United is City kampioen van Engeland.

Onderbroekenmodel Memphis Depay

Memphis Depay draagt blijkbaar niet alleen voetbalschoenen van Under Armour. Hij is door het Amerikaanse sportmerk ook in te huren als onderbroekenmodel.

I woke up healthy 😁🙏🏽 btw did you already order your @underarmour boxer shorts? 75.2k Likes, 527 Comments - Memphis Depay (@memphisdepay) on Instagram: "I woke up healthy 😁🙏🏽 btw did you already order your @underarmour boxer shorts?"

Halep niet voor niets nummer 1 van de wereld

Tennisster Simona Halep is aardig op dreef tijdens de training. Met een geweldige passing door de benen laat ze zien goed vorm te komen voor het gravelseizoen.

#tennis❤️ @dc10s pretty good right? 😜 😊👊🏼 2,289 Likes, 53 Comments - Simona Halep (@simonahalep) on Instagram: "#tennis❤️ @dc10s pretty good right? 😜 😊👊🏼"

Hockeyzusjes Verschoor

Hockey-international Maria Verschoor van AH&BC Amsterdam samen met haar zusje Julia (19), speelster van de Haagsche Hockeyvereniging en Jong Oranje.

👭💗💗💗 318 Likes, 1 Comments - Maria Verschoor (@mariaverschoor) on Instagram: "👭💗💗💗"

Schulting viert vakantie op Bali

Suzanne Schulting is na een lang en mooi shorttrackseizoen op vakantie op Bali, waar haar telefoon werd gestolen. Gelukkig voor de 20-jarige olympisch kampioene zijn er ook nog andere toeristen op Bali, zodat er nog genoeg vakantiekiekjes kunnen worden gemaakt.

B A L I 🖤 1,480 Likes, 11 Comments - SUZANNE SCHULTING 🖤 (@suzanneschulting) on Instagram: "B A L I 🖤"

Élber de vijfde Beatle

George Best stond in zijn tijd als voetballer bekend als het vijfde lid van The Beatles, maar na zijn overlijden in 2005 was het lang zoeken naar een opvolger. Met voormalig Bayern München-spits Giovane Élber (45) lijkt deze nu eindelijk gevonden.

Lets go Liverpool ✌🏾#liverpool #championsleague #liverpoolfc 538 Likes, 3 Comments - Elber Giovane De Sousa (@giovaneelber) on Instagram: "Lets go Liverpool ✌🏾#liverpool #championsleague #liverpoolfc"

Ted-Jan Bloemen in de Verboden Stad