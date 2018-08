Schulting geniet van smoothie, Wester en Lieder kruipen onder de wol

Van Bronck­horst: Kansen missen geen kwestie van gebrek aan kwaliteit

16 augustus Giovanni van Bronckhorst zag Feyenoord veel goed doen tegen AS Trencin, maar zijn ploeg scoorde uit 28 kansen slechts één keer. ,,Het enige wat we niet goed doen is de kansen benutten", zei hij na het gelijkspel (1-1) waarmee zijn ploeg al in de derde voorronde van de Europa League werd uitgeschakeld. ,,We vergeten te scoren."