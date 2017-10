Schulting herpakt zich in Dordrecht: Ik voel me supersterk

Nee, het gaat nog niet van een leien dakje voor Schulting. Bij de eerste wereldbekerwedstrijden in Boedapest afgelopen weekend veroorzaakte ze liefst vier penalty’s en gisteren overkwam haar hetzelfde in de voorronden op de 500 meter – door een dubbele valse start. ,,Ik was te gretig, dat heb ik soms. Ik weet wat ik heel graag wil, soms moet ik een pas op de plaats maken”, legde ze uit na het bereiken van de halve finales met de relayploeg.



,,Het plan vandaag was om de kop erbij te houden, geen grote risico’s te nemen, geen fouten te maken, geen rare inhaalacties te doen”, vervolgde ze. ,,We stonden een beetje op scherp, maar het is goed gelukt. Door de halve finale te halen met het relayteam zijn we alweer iets zekerder van het maximale aantal tickets voor de Olympische Spelen. Dat geeft een heel lekker gevoel.”