Schulting na goud op WK: ‘Ik ben zo blij, dit is echt niet normaal’

Lille loopt weg bij Olympique Lyon

17:48 Lille is zondag in de Franse voetbalcompetitie twee punten uitgelopen op Olympique Lyon. Het team van trainer Christophe Galtier won de uitwedstrijd tegen Saint-Étienne moeizaam: 0-1. De Ivoriaanse middenvelder Nicolas Pépe maakte in de 87ste minuut het doelpunt.