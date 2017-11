Schulting naast podium op 1000 meter in Shanghai

Chung Hyeon zegeviert op eerste Next Gen in Milaan

7:33 Chung Hyeon is de eerste winnaar van de Next Gen ATP Finals, het nieuwe toernooi met de meest talentvolle tennissers van dit moment. De Zuid-Koreaan was in de finale te sterk voor de Rus Andrey Roeblev: 3-4(5) 4-3(2) 4-2 4-2.