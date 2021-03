Schulting sluit perfect WK af met uniek goud op relay, ook winst mannenploeg

Het is voor het eerst in de WK-historie dat de Nederlandse shorttracksters de aflossing winnen. Schulting, Yara van Kerkhof, Xandra Velzeboer en Selma Poutsma bleven in de Optisport Sportboulevard in Dordrecht de Franse vrouwen voor. Het brons ging naar Italië, Rusland moest met de vierde plek genoegen nemen.

De Nederlandse vrouwen wonnen bij de WK eerder vier keer zilver en drie keer brons op de aflossing.

Schulting won eerder dit weekeinde in het individuele toernooi al goud op de 500, 1000, 1500 en 3000 meter, alle afstanden dus. Het goud in het eindklassement allround was daarmee automatisch ook voor de 23-jarige Friezin.

In de finale bij de mannen bleven Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat, Daan Breeuwsma en Jens van ‘t Wout de Hongaarse rijders voor. Het brons ging naar Italië. Het was voor de mannen, die in het individuele toernooi teleurstelden, de eerste gouden WK-medaille op de aflossing sinds de WK in 2017 in Ahoy.

Volledig scherm Suzanne Schulting was slotrijdster voor Nederland op de relay. © ANP