Schulting snelste op 1000 meter in Peking, Nederlandse mannen winnen achtervolging

Liveblog LIVE | Robur laat zich verrassen, Activia en Overwete­ring houden elkaar vooralsnog in evenwicht en AZC leidt bij Colmschate’33

15:02 Na een enerverende zaterdag, met onder meer de Sallandse derby en de burenruzie in Hattem, zullen ook de zondagclubs er een mooie speeldag van willen maken. Hoofdklasser Alcides raakte in de afgelopen weken weer op stoom en hoopt de stijgende lijn vanmiddag door te kunnen trekken in de beker. In Apeldoorn staat de ontmoeting tussen Robur et Velocitas en Albatross op het programma, terwijl Activia tegen Sc. Overwetering de eerste overwinning van het seizoen in de wacht hoopt te slepen. Ook Groen Wit’62 en Colmschate’33 komen in actie. Kortom, ga er maar weer goed voor zitten!