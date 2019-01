Schulting valt, Van Ruijven brons op 500 meter

Eerder op zaterdag veroverde Schulting op 1500 meter het EK-goud. Een jaar na haar olympische titel was ze ook in Dordrecht de beste op die afstand.

De Laat mist finale

Itzhak de Laat is er niet in geslaagd de finale te halen van de 500 meter op de EK shorttrack in Dordrecht. In de halve finale werd hij achter de Hongaar Sandor Shaolin Liu en de Fransman Sebastien Lepape derde. De Laat mag daardoor wel in actie komen in de B-finale.