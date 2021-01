Schulting ziet met Christie weer concurrente afhaken voor EK shorttrack

Suzanne Schulting heeft weer een concurrente minder voor de Europese kampioenschappen shorttrack van volgende week in Gdansk. De Britse ploeg, met daarin onder anderen tienvoudig Europees kampioene Elise Christie, meldde zich af voor het toernooi. De Britten zouden met acht shorttrackers meedoen aan de EK in de Poolse stad.

Vanwege de coronaperikelen en de reisrestricties ziet de Britse bond geen mogelijkheden om naar Gdansk te gaan. ,,Hoewel we er heel veel tijd en energie in hebben gestopt om de selectie daar te krijgen, is het vanwege het extreem lage aantal vluchten en de constant veranderende internationale regels te moeilijk geworden", meldt de bond in een verklaring.

Eerder meldde de Italiaanse Arianna Fontana zich al af voor het Europese titeltoernooi. Fontana eindigde vorig jaar bij de EK in Hongarije in het algemeen klassement als tweede achter Schulting, die haar Europese titel prolongeerde. De 30-jarige Italiaanse, die 28 gouden EK-medailles pakte en bij de Spelen van 2018 olympisch kampioene werd op de 500 meter, wil in de aanloop naar de WK in maart in Dordrecht niet het risico lopen dat ze besmet raakt met het coronavirus.

Christie, de wereldkampioene van 2017, had wel graag naar Gdansk gewild. De bond houdt haar echter thuis. ,,Na een zwaar jaar moeten we ons nu met pijn in het hart afmelden voor de EK", zegt Christie, de Europees allroundkampioene van 2015 en 2016. ,,Iedereen heeft zo hard gewerkt, het team heeft zich enorm verbeterd. We zijn er kapot van. Maar onze gezondheid en veiligheid staan voorop."

De Nederlandse shorttrackploeg gaat wel naar Gdansk. De selectie bestaat uit Schulting, Xandra Velzeboer, Selma Poutsma, Rianne de Vries, Georgie Dalrymple, Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat, Dylan Hoogerwerf, Jens van 't Wout en Friso Emons.