'Schumi junior' eert vader op Spa

Schumacher, de succesvolste Formule 1-coureur ooit, won in zijn loopbaan 91 GP-races. Hij veroverde in 1994 en 1995 de wereldtitel met Benetton en daarna vijf keer op rij in een Ferrari (2000-2004). Schumacher zegevierde op Spa-Francorchamps zes keer en haalde daar in 2004 tevens zijn laatste wereldtitel binnen. De legendarische autocoureur is sinds zijn zware ongeval niet meer in het openbaar gezien. Hij wordt op zijn landgoed in Zwitserland verpleegd, waar zijn familie nauwkeurig zijn privacy in stand houdt.



Mick Schumacher stapte dit jaar over naar de Formule 3, nadat hij tweede was geworden in het Duitse en Italiaanse Formule 4-kampioenschap. Hij probeert in de voetsporen van zijn illustere vader te treden.