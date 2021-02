Schuurs dubbelt verder in Australian Open

Video Deze profvoet­bal­ler werd ontslagen omdat hij de Elfsteden­tocht reed

12 februari Op dagen dat veel Nederlanders mijmeren over de Elfstedentocht, denkt voormalig Telstar-voetballer John Weijers altijd terug aan 21 februari 1985. Want: de dag dat hij de tocht reed en vervolgens ontslagen werd door zijn club. Terugblik op een van de opvallendste gebeurtenissen in het betaald voetbal.