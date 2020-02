Schuurs en Barty snel uitgeschakeld in Doha

Blessure GA Eag­les-cap­tain Jeroen Veldmate valt mee

18:19 Het meespelen van Jeroen Veldmate tegen FC Volendam lijkt niet in gevaar voor komende vrijdag. De aanvoerder van Go Ahead Eagles onderging maandag een echo in het ziekenhuis. Daarbij werd er geen schade aangetroffen in de gekwetste kuit.