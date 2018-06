Schuurs en Middelkoop bereiken laatste acht in gemengd dubbel

Djokovic voor negende keer op rij bij laatste acht

19:30 Novak Djokovic is op Roland Garros voor de negende keer op rij doorgedrongen tot de kwartfinales. De Servische tennisser rekende zondag in de vierde ronde af met de niet geheel fitte Spanjaard Fernando Verdasco, die last had van een voet. Op Court Philippe Chatrier werd het 6-3 6-4 6-2.