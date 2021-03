Schuurs in dubbelspel Dubai razendsnel klaar met Bertens en Pattinama-Kerkhove

Samenvatting Werner krijgt op zijn kop van Tuchel en iedereen luistert mee: ‘Begrijp je het niet?’

9 maart Chelsea-aanvaller Timo Werner deed gisteren in het duel met Everton duidelijk niet wat zijn trainer wilde. En in een vanwege de coronamaatregelen leeg stadion was dat voor iedereen luid en duidelijk te horen.