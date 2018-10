Schuurs loot Barty/Vandeweghe bij dubbelspel WTA Finals

Alcácer bij Dortmund onzeker voor duel tegen Atlético

17:10 Borussia Dortmund kan in het duel met Atlético Madrid in de Champions League waarschijnlijk niet beschikken over Paco Alcácer. De Spanjaard die in vijf duels al acht keer scoorde, ontbrak bij de afsluitende training van de Duitse koploper.