Schuurs met Grönefeld onderuit in tweede groepsduel WTA Finals

Demi Schuurs is er niet in geslaagd om met haar dubbelpartner Anna-Lena Grönefeld ook de tweede partij bij de WTA Finals te winnen. In het Chinese Shenzen werden de Nederlandse en de Duitse met met 5-7 en 2-6 verslagen door het Hongaars/Franse koppel Timea Babos en Kristina Mladenovic.