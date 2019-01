Schuurs, Middelkoop en Rojer houden Nederlandse eer hoog in Melbourne

Schuurs en Middelkoop kwamen op het grand slam van Melbourne ook uit in het dubbelspel, maar reikten daarin niet verder de eerste ronde. Schuurs speelde in het vrouwendubbel met de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands, Middelkoop vormde bij de mannen een duo met Robin Haase.



Ook Jean-Julien Rojer is ook door naar de volgende ronde in het gemengd dubbel. Hij won met de Taiwanese Hao-Ching Chan aan zijn zijde van het Amerikaans/Nieuw-Zeelandse koppel Danielle Collins/Michael Venus: 6-4 6-4.



Rojer werd in het mannendubbel samen met zijn Roemeense partner Horia Tecau al in de eerste ronde uitgeschakeld. De geboren Antilliaan is tweevoudig grandslamkampioen in het mannendubbel (Wimbledon 2015 en US Open 2017).



Schuurs, Middelkoop en Rojer zijn de enige overgebleven Nederlanders in Melbourne.