Schuurs mist dubbelfinale Peking

Het als vierde geplaatste duo verloor in de halve finales in twee sets van het als tweede geplaatste Tsjechische duo Andrea Sestini Hlavackova en Barbora Strycova: 6-0 7-5.



Schuurs en Mertens wonnen vorige week nog het dubbeltoernooi in het Chinese Wuhan. Die overwinning leverde het duo een ticket op voor de WTA Finals van eind oktober in Singapore, waar de acht beste tenniskoppels van dit jaar vertegenwoordigd zijn.