Schuurs naar kwartfinales dubbelspel

Het als zevende geplaatste koppel versloeg in de derde ronde het Taiwanees/Wit-Russische duo Hsieh Su-wei/Arina Sabalenka in twee sets: 7-5 6-4. Schuurs en Mertens treffen in de de strijd om een plek in de halve finales het als eerste geplaatste Tsjechische koppel Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova.

Schuurs is bezig aan een opzienbarend seizoen. De 25-jarige Limburgse won al zes WTA-titels in het vrouwendubbel, waarvan de laatste vorige maand in Montreal met Ashleigh Barty uit Australië. Schuurs zegevierde met Barty ook al in Rome, met Mertens in Hobart en Rosmalen, met Kiki Bertens aan haar zijde in Brisbane en met de Sloveense Katarina Srebotnik als haar dubbelpartner in Neurenberg.



Twee weken geleden stonden Schuurs en Mertens nog in de finale van het toernooi in Cincinnati. Daarin bleken Lucie Hradecka uit Tsjechië en Ekaterina Makarova uit Rusland in twee sets te sterk. Nu staat de dochter van oud-handbalinternational Lambert Schuurs en de zus van Ajax-speler Perr Schuurs voor het eerst in de kwartfinale van een grandslamtoernooi in het vrouwendubbel.