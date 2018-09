Schuurs naar kwartfinales in vrouwendubbel, Koolhof uitgeschakeld

Osaka voor het eerst in kwartfina­le US Open

3 september De Japanse tennisster Naomi Osaka heeft bij de US Open in New York voor de eerste keer in haar loopbaan de laatste acht bereikt bij een grandslamtoernooi. De twintigjarige speelster uit Osaka versloeg in de vierde ronde Arina Sabalenka uit Wit-Rusland in drie sets. Na iets meer dan twee uur benutte de nummer twintig van de plaatsingslijst haar vierde matchpoint, met dank aan een dubbele fout bij Sabalenka: 6-3 2-6 6-4.