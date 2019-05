Schuurs opnieuw naar finale dubbelspel in Rome

Toptalent Lyles loopt snelste 100 meter dit jaar

16:29 De Amerikaanse sprinters Noah Lyles en Christian Coleman hebben bij de Diamond League in Shanghai de snelste 100 meter van dit jaar gelopen. Het duo noteerde 9,86. Lyles was een fractie eerder over de finishlijn dan Coleman, maar beide atleten kregen dezelfde tijd achter hun naam. De Zuid-Afrikaan Akani Simbine finishte als derde in 9,95.