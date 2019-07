Schuurs strandt in kwartfinales dubbelspel

Schuurs en Grönefeld stonden voor het eerst samen in de kwartfinale van een grand slam. Eerder dubbelde de Nederlandse met de Belgische Elise Mertens. Met haar bereikte ze bij de US Open in 2018 de laatste acht.

Het Nederlands-Duitse koppel, als achtste geplaatst in Londen, kreeg in de eerste game al een breakpoint tegen, maar herstelde het net op tijd. Op de Tsjechische service konden Schuurs en Grönefeld in de eerste set niets inbrengen. In de tweede set ging het een stuk beter en kreeg het duo zelfs setpoints. In de tiebreak won het sterke Tsjechische koppel echter alsnog.