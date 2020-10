Schuurs voor het eerst naar derde ronde Roland Garros

Ajax hoopt op fans in Arena bij CL-duels

1 oktober Ajax weet nog niet of het tijdens de thuisduels in de Champions League supporters mag toelaten in de Johan Cruijff Arena. Vooralsnog zijn er tot 20 oktober geen fans in Nederland welkom bij sportwedstrijden vanwege het oplaaiende coronavirus. De koningsklasse van het Europese clubvoetbal gaat op 20 oktober van start. De UEFA maakt het speelschema morgen bekend.