Schwaab na nieuwe dreun voor PSV: ‘We zijn diep gevallen’

Voor Daniel Schwaab (31) zijn het de minst leuke weken in zijn PSV-periode. De oorwassing tegen Linz (4-1 nederlaag) kon er ook nog wel bij. ,,We zijn zeker diep gevallen, maar het helpt niet om de koppies omlaag te houden, we moeten opstaan en ervoor zorgen dat we zondag wel weer winnen.”

Dat het niet altijd meevalt om zo positief mogelijk vooruit te kijken, erkende Schwaab zelf ook. PSV krijgt klap na klap en ging voor de derde keer in korte tijd met flinke cijfers onderuit. Ook tegen FC Utrecht (3-0 nederlaag) en AZ (0-4) vielen de goals makkelijk. Tegen Linz was het hetzelfde verhaal. ,,We verdedigen gewoon heel matig. In de eerste helft speelden we ook niet geweldig, maar hielden we wel stand. Na rust krijgen we de 1-1 tegen en dan hebben wij op dit moment niet het vertrouwen dat we zeggen: ‘We gaan gewoon verder.’”, constateert Schwaab.

Lees ook Europese afgang in Oostenrijk volgende klap voor dolend PSV Lees meer

Met VfB Stuttgart beleefde hij ook zware tijden, dus de Duitser weet wat er in dit soort situaties gevraagd wordt. Hij voelt ook de druk om verantwoordelijkheid te nemen, gaf hij aan in de catacomben van het Linzer Stadion. ,,Ik ben teruggekomen omdat PSV hulp nodig had en omdat ik ook graag wil helpen. We moeten nu heel eerlijk tegen elkaar zijn en zeggen wat er misgaat. Het is echt moeilijk, maar we moeten zondag van Willem II winnen.”

Dumfries

Denzel Dumfries maakte een aangeslagen indruk. ,,Op dit moment gaan er allerlei gedachten door mijn hoofd heen. Na rust weet je dat zij opportunistisch gaan spelen en veel energie in de wedstrijd stoppen. We hebben ons laten overklassen”, zei de verdediger van de Eindhovenaren, die halverwege de wedstrijd nog op voorsprong stonden.

,,In deze fase heeft het ook een beetje te maken met vertrouwen binnen de ploeg. Natuurlijk hebben we nog genoeg perspectief in de Europa League om door te gaan, maar de fase waar we inzitten is niet fijn”, vervolgde Dumfries bij FOX Sports.