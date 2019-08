Schwartzman is Haase voor het eerst de baas

Het is Robin Haase niet gelukt de tweede ronde van de US Open te bereiken. Hij verloor vannacht van de als 20ste geplaatste Diego Schwartzman. Haase had alle vijf eerdere ontmoetingen met de Argentijn gewonnen, maar dat zat er dit keer niet in: 6-3, 7-6 (6), 6-0.

Door Rik Spekenbrink



De laatste keer dat Haase (32) van Schwartzman won was twee jaar geleden. De verhoudingen liggen anno 2019 iets anders. De Argentijn is doorgebroken, Haase viel onlangs juist uit de top 100. Alleen door het gegeven dat grand slams niet de meest actuele wereldranglijst hanteren, kon hij in het hoofdtoernooi komen zonder kwalificaties te hoeven spelen.

Op de rumoerige baan 11 zette Schwartzman in de openingsgame meteen de toon door Haase direct te breken. Hij had in de eerste meer pit in zijn slagen dan Haase, die vooral probeerde in de rally te blijven. Het spel van de Hagenaar was helemaal niet slecht, hij kreeg nog twee breekkansen, maar Schwartzman was constanter en dus beter. Op 5-3 brak hij Haase nogmaals voor de setwinst.

In het tweede bedrijf was het eerst Haase die op voorsprong kwam, maar die direct weer weggaf. Vervolgens sloeg Schwartzman een gaatje, maar bij het uitserveren op 5-4 verloor hij zijn opslag. Een tiebreak moest de beslissing brengen. Daarin verliep alles tot 7-6 voor Schwartzman op service. Maar bij het eerste setpunt van de Argentijn koos Haase uit het niets ineens voor service-volley. Schwartzman wist er wel raad mee en passeerde hem eenvoudig.

Daarmee was de partij wel bekeken. In een mum van tijd stond het in de derde set 4-0. Even sputterde Haase nog tegen, maar hij kon geen game meer winnen. In 23 minuten zat de derde set erop.