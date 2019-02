Schwartzman naar finale in thuiswedstrijd Buenos Aires

Van Bommel kritisch op Lozano

22:41 Hirving Lozano is vaak belangrijk voor PSV, maar de laatste twee weken presteert de Mexicaanse aanvaller in de ogen van Mark van Bommel niet naar behoren. De trainer haalde Lozano tegen FC Utrecht (2-2) in de 69ste minuut naar de kant. Tegen Heerenveen (ook 2-2) hoefde de buitenspeler na rust helemaal niet meer terug te komen op het veld. ,,Hij deed niet de dingen die we van hem vroegen’', legde Van Bommel na het duel in Friesland uit aan FOX Sports.