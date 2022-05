Scorende tiener Victor Evenblij (17) verlost RDC van de laatste plaats

De aanvallende middenvelder, die de 2-0 eindstand op het scorebord zette, is volgens het opstellingsformulier geboren in 2005. Wanneer je hem ziet spelen denk je dat hij een stuk ouder is. Maar het klopt wel degelijk. Victor Evenblij (17) is sinds een paar weken doorgebroken in de basisploeg van Paul Roskam, die zijn pupil looft. ,,Je zou niet zeggen dat hij zeventien is. Hij is heel rustig, een goede, slimme voetballer”, is de oefenmeester lovend. Even later komt Evenblij aangelopen, en dan zie je inderdaad dat hij nog een heel jong koppie heeft. ,,Ja, het was een lekkere goal. Vrije trap, ik tikte hem net aan, die ging er goed in. Het is mijn vijfde wedstrijd in de basis, ik train al een tijdje mee met het eerste. Ik begon hier als klein mannetje. Ik speel hier al sinds ik zes jaar was. Van de Onder 17 kwam ik bij het eerste elftal, dus ik heb de Onder 19 overgeslagen.”