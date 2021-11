Scorende Ziyech toont in Malmö bij vlagen zijn Ajax-klasse namens Chelsea

Het beeld deed denken aan zijn gloriejaren in Amsterdam. De tweede helft van Malmö – Chelsea was nauwelijks begonnen of Hakim Ziyech priemde zijn vingers koelbloedig de Zweedse lucht in. Even ervoor had hij met een intikker voor het, bleek later, beslissende doelpunt gezorgd namens de Engelsen in de Champions League-wedstrijd. En bij die mijlpaal wilde de voormalig spelmaker van Ajax graag even stilstaan. De maestro van Malmö was hij namens The Blues. En oh wat had hij daar naar gesnakt, eindelijk weer eens echt belangrijk zijn voor zijn elftal.

Ziyech beleeft immers een ronduit moeizame periode bij Chelsea. Afgelopen week kon hij zich zowaar weer eens onderscheiden, toen hij in de via penalty’s gewonnen achtste finale van het League-Cup tegen Southampton aangever was bij de openingstreffer van Kai Havertz. Om vervolgens ook te mogen starten in de competitiewedstrijd tegen Newcastle United, waarin hij gewisseld werd. Maar het gros van de tijd vervult de Marokkaans international een bijrol bij de Champions League-winnaar van afgelopen seizoen.

Volledig scherm © AFP

Het zegt veel over de weinig vruchtbare samenwerking tussen Ziyech en Chelsea, waar hij aan zijn tweede seizoen bezig is. De Tovenaar, die in zijn periode bij Ajax zo veelvuldig betrokken was bij Amsterdamse doelpunten, lijkt zijn staf domweg kwijtgeraakt in Londen. Als hij al eens in actie komt namens de koploper van de Premier League toont hij zelden zijn magie van weleer. Wat dat betreft stond zijn optreden in Malmö, waar zijn ploeg zonder de geblesseerde Romelu Lukaku en Timo Werner speelde, lang symbool voor zijn ongelukkige periode in Engeland. De bedrijvige Ziyech speelde zeker niet slecht in de eerste helft, was geregeld bij Engelse aanvallen betrokken. Het vertaalde zich alleen nooit in rendement.

Maar dat veranderde dus aan het begin van de tweede helft. Prompt vormde de Drontenaar toen het trefzekere eindpunt van een fraaie aanval via eerst Havertz en vervolgens Callum Hudson-Odoi. Met zijn linkerbeen tikte Ziyech simpel de 0-1 binnen namens Chelsea, dat zich daarmee een comfortabele positie verwerft op weg naar de knockout-fase van de Champions League. Want na het doelpunt van de balvirtuoos kwam de zege voor de Engelsen nooit meer in gevaar. Pijnlijk voor Ziyech was wel dat hij die slotfase niet meer meemaakte. Ruim een kwartier voor tijd moest hij plaatsmaken voor Ross Barkley.

Volledig scherm © Action Images via Reuters

De vraag is daarom of Ziyech zich met zijn treffer daadwerkelijk weer in de kijker heeft gespeeld bij coach Tuchel. Het lijkt nog steeds een kwestie van tijd voordat Ziyech gaat vertrekken uit Londen. Al maanden wordt hij in verband gebracht met een overgang naar het AC Milan van Zlatan Ibrahimovic. Een blessure voorkwam dit afgelopen zomer nog. In de winterstop lijkt het moment wél rijp om de overstap naar San Siro te maken. Voor Chelsea. En voor Ziyech zelf. Al was het maar omdat hij in het systeem van de Italiaanse topclub vermoedelijk vaker de voetballer kan zijn die, zoals vanavond in Zweden, beslissend is. En op die voetballer zit iedereen weer te wachten. Ziyech zelf voorop waarschijnlijk.

Volledig scherm © AP

Bekijk hieronder onze video's over de Champions League: