Sebastian Langeveld (37) stopt na Parijs-Tours en wordt ploegleider

Langeveld debuteerde in 2006 bij Skil-Shimano in het profpeloton. Hij reed daarna voor Rabobank en Orica-GreenEdge en vanaf 2014 bij de ploeg van Jonathan Vaughters, die onder meer Garmin-Sharp, Cannondale-Garmin en EF Education First heette en dit jaar EF Education-EasyPost.



Langeveld werd in 2014 Nederlands kampioen. Hij won in 2011 Omloop Het Nieuwsblad en in 2007 de Ster Elektrotoer. In 2017 eindigde hij als derde in Parijs-Roubaix.