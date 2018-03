Sebastian Langeveld twee jaar langer bij EF Drapac

De Zuid-Hollander rijdt tot en met 2020 voor de Amerikaanse World-Tourploeg. ,,Ik heb geen moment getwijfeld toen teambaas Jonathan Vaughters mij voorstelde het contract te verlengen. Graag, want dit team voelt als een familie voor mij'', zei Langeveld in de persconferentie van zijn team in aanloop naar de Vlaamse voorjaarsklassieker van komende zondag.



EF Drapac maakte ook bekend dat de Belg Sep Vanmarcke nog twee jaar blijft. ,,Deze twee gasten zijn vaste waarden in de klassiekers. Goede jongens en nuttig voor onze hele organisatie'', zei Vaughters.

Langeveld won in 2011 de Omloop Het Nieuwsblad en reed vorig naar naar de derde plaats in Parijs-Roubaix. Zijn beste resultaat in de Ronde van Vlaanderen is de vijfde plaats in 2011.