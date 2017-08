Sebastian Vettel drie jaar langer bij Ferrari

De Duitser rijdt na zijn succesperiode bij Red Bull Racing sinds 2015 voor de Italianen en heeft dit seizoen voor het eerst weer een heel realistisch uitzicht op nieuw succes. Met nog negen races te gaan leidt hij de strijd om de wereldtitel met 14 punten voorsprong op Lewis Hamilton. Wat voor Vettel ongetwijfeld mee zal hebben gespeeld, is dat hij met routinier Räikkönen nog minimaal één jaar naast zich, geen van ambities overlopende youngster naast zich krijgt.



Meer dan eens gaf de Duitser aan te hopen dat de Fin er nog een of meer seizoen aan vast zou plakken. Bij het Britse SkyNews beweerde Mercedes-topman Niki Lauda vanochtend dat Vettel eerder dit jaar ook kort met het Duitse team gesproken heeft over een zitje daar. ,,Maar het was vrij snel duidelijk dat Sebastian helemaal niet weg wilde en dat begrijp ik ook. Het is volgens mij vrij logisch dat hij geen team verlaat waar hij wint.''