'Seizoen Max is als een nachtkaars uit'

Zondag wordt de laatste formule-1 race van dit seizoen in Abu Dhabi gereden. Volgens Formule 1-verslaggever Arjan Schouten is dit seizoen voor Max Verstappen als een nachtkaars uitgegaan. In de kwalificatie kwam Verstappen op een teleurstellende zesde plaats uit. Bottas start zondag vanaf pole position.