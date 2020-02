Selectie is voor De Vroome na twee jaar zonder tennis al overwinning op zich

Fed CupIndy de Vroome, 23 jaar oud pas, speelde ruim twee jaar geen enkele wedstrijd omdat ze geveld werd door de ziekte van Lyme. Een toekomst in het tennis leek twijfelachtig, maar na een knappe opleving in 2019 staat ze bijna in de top 200. Haar selectie voor de Fed Cup-ontmoeting met Wit-Rusland is een overwinning op zich.

Ruim vijf jaar geleden, in de zomer van 2014, bezette De Vroome plek 177 op de wereldranglijst. Ze was pas 18 jaar oud en een doorbraak leek een kwestie van tijd. Tot die doorbraak kwam het niet en tussen juli 2016 en oktober 2018 werd het angstvallig stil rondom De Vroome, die liefst 27 maanden geen wedstrijd speelde.

Ze besloot zich in te schrijven voor een studie fysiotherapie, maar hoopte nog altijd te kunnen slagen als proftennisster. ,,Ik heb nooit besloten helemaal te stoppen. Wel heb ik een periode niet getennist omdat ik dacht dat dat beter zou zijn voor het herstel”, aldus de Brabantse.

,,In die tijd had ik natuurlijk wel veel angst dat het allemaal nooit meer zou gaan gebeuren. Veel mensen houden voor altijd last van de ziekte van Lyme, vooral als het pas laat wordt geconstateerd. En bij mij was dat het geval, al heb ik nu niet het gevoel dat ik er door belemmerd word.”

En dus werkt De Vroome weer een volledig schema af en traint ze weer op volle intensiteit. Dat doet ze vooral in het Belgische Bree, op de tennisacademie van Kim Clijsters. ,,Volgende week hoop ik weer eens met haar te kunnen trainen”, aldus de nummer 203 van de wereld. ,,Ik was zeker wel verbaasd dat ze heeft besloten terug te keren. Ze heeft het lange tijd geheim gehouden voor iedereen. Het is erg knap dat ze het weer gaat proberen en er alles aan doet weer fit te worden. Ik hoop dat het maar meevalt.”

Quote Ik was wel verrast, want ik ben niet diegene met de hoogste ranking en ik ben nog niet zo lang geleden terugge­keerd. Indy de Vroome

Alvorens De Vroome terugkeert naar België hoopt ze in Den Haag met Oranje de Fed Cup Finals te bereiken. Ze kreeg van captain Paul Haarhuis de voorkeur boven onder anderen Richèl Hogenkamp, die in het verleden haar waarde heeft bewezen voor Oranje. ,,De reden was, denk ik, dat ik de afgelopen periode beter heb gepresteerd dan de andere meisjes”, aldus De Vroome.