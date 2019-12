Semerikov wint 5000 meter, geen Nederlanders aan de start

In de A-divisie verschenen geen Nederlanders aan de start. Patrick Roest, de winnaar van de eerste twee wereldbekerraces dit seizoen op de 5000 meter, Jorrit Bergsma en olympisch kampioen Sven Kramer lieten zich niet zien in Japan. In de B-divisie reed Marwin Talsma de achtste tijd (6.28,19).



Semerikov (25) behaalde in Japan zijn tweede wereldbekerzege op de 5000 meter. Hij eindigde vorige maand in Polen als tweede. De Rus nam in het wereldbekerklassement de eerste plaats over van Roest.