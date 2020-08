Sénéchal is Van der Poel en co te snel af in Druivenkoers

VOORBESCHOUWING Keuzes Van Wonderen beperkt bij seizoensou­ver­tu­re GA Eagles: ‘Aanval is puntje van aandacht‘

28 augustus Het is aftellen geblazen voor Go Ahead Eagles en trainer Kees van Wonderen. Na aan aanloop van elf weken staat zondag (aftrap 16.45 uur) de seizoensouverture bij FC Dordrecht op de rol. Zonder de langdurig geblesseerden Marijn Berden en Frank Ross en een incomplete selectie. ,,Voor spanning is het nog wat vroeg, maar ik verlang naar de start van het seizoen.’’