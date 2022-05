Sensatie Alcaraz verliest van Zverev: ‘De komende jaren gaat hij ons kansloos verslaan’

Hij was een hype, een sensatie, maar het sprookje van Carlos Alcaraz op Roland Garros is ten einde. In een heerlijke kwartfinale, met af en toe magistraal tennis, verloor de 19-jarige Spanjaard van Alexander Zverev (25): 6-4, 6-4, 4-6, 7-6.

Die allerlaatste briljante en onhaalbare bal van Zverev maakte dinsdagavond een einde aan een maandenlange zegetocht van Carlos Alcaraz. De jonge Spanjaard die de harten van de tennisfans in Parijs heeft gestolen, hoopte zijn idool Rafael Nadal achterna te gaan en Roland Garros dit jaar op zijn negentiende te winnen. Maar hij moest het hoofd buigen voor Alexander Zverev, die hij in de finale van het toernooi in Madrid nog ruim had verslagen.

De winnaar van de partij kon na bijna 3,5 uur spelen geen woord meer uitbrengen. Te moe. „Ik ben normaal een goede prater, maar ik kan niet meer.” Zverev was dolblij dat hij nog een keer van Alcaraz heeft kunnen winnen, vertelde hij, voor het te laat is. „Hij blijft maar terugkomen, heeft ballen die je niet kunt hebben. Ik dacht echt: hopelijk win ik deze partij nog, voordat Carlos mij en de anderen de komende jaren kansloos gaat verslaan. Hij is de beste speler van dit moment.”

Uitbarstingen van Zverev

Alcaraz en Zverev zullen elkaar in de toekomst hoe dan ook nog vaak treffen. Het is een strijd om je al op te verheugen na de prachtige kwartfinale van gisteren. Tussen de sensatie uit Spanje die nu al ongekend populair is en de met gouden kettingen behangen badboy uit Duitsland, die al een paar keer in opspraak is geweest vanwege uitbarstingen op de baan en ernaast en duidelijk minde populair is.

Volledig scherm Alexander Zverev © ANP / EPA

De organisatie van het grandslamtoernooi in Parijs zal toch wat treurig zijn geweest om Alcaraz te zien vertrekken. Wel in de wetenschap dat de verliezer van nu, de winnaar van de toekomst is. Zijn verhaal is ongelooflijk. Een jaar geleden was hij nog totaal onbekend, nu is hij de nummer 6 van de wereld. Hij won de toernooien van Madrid, Barcelona, Rio en Miami en versloeg Nadal en Novak Djokovic. Vanaf dat moment was de hype rondom hem niet meer te stoppen. En die duurt voort.

Zo snel, niet normaal

Bij zijn eerste training op het park van Roland Garros stond vorige week een ellenlange rij mensen te wachten. Iedereen wilde hem zien en was benieuwd: wie is die atleet? Wie is die pupil van Juan Carlos Ferrero die van een tennisbaan een postzegel maakt? Ofwel: hij is zo snel dat hij ballen haalt, die een tegenstander al lang als punt heeft geteld. Oud-speler John McEnroe merkte op dat Alcaraz een van de snelste spelers is die hij ooit heeft gezien. Tel zijn mentale kracht, agressieve spel en keiharde slagen erbij op en je weet genoeg.

Ook al haalde hij dinsdag de laatste vier niet, de verwachtingen rondom hem zijn hoog gespannen: deze man gaat het lukken. Veel tennissers zijn de afgelopen jaren gekomen en gegaan. Vol belofte, want wellicht zouden ze de heerschappij van de grote drie kunnen omver kunnen werpen. Novak Djokovic (20 grandslamtitels), Roger Federer (20) en Nadal, de allergrootste tennisser met 21 titels. Niemand maakte ooit aanspraak op hun troon, tot nu, tot Alcaraz. Die komt op het moment dat zij langzaam afzwaaien.

Nog even geduld

Maar het supertalent moet geduldig zijn, want het is Zverev die de halve finale heeft gehaald en hoopt eindelijk zelfs een grandslamtitel te winnen. Vorig jaar pakte de Duitser olympisch goud in Tokio en net als Alcaraz werd hij al sinds het begin van zijn carrière gezien als de nieuwe ster aan het firmament. Maar pas nu, op zijn 25e, lijkt hij het waar te gaan maken. Maar Zverev moet snel zijn, voor ene Carlos Alcaraz uit een een dorpje bij Murcia te goed wordt.