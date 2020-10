Sensatie in Parijs: topfavoriete Halep kansloos tegen Swiatek

Video Voetbalsta­di­ons weer leeg: ‘De hartslag is verdwenen uit de stad’

8:19 De voetbalstadions blijven in elk geval drie weken leeg en de horeca in het hele land moet de deuren om 22.00 uur sluiten. Die boodschap gaf het kabinet maandag. Vrijdag en gisteren werd de impact ervan al pijnlijk duidelijk. ,,Het voetbal is een te makkelijk doelwit.”