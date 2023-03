Sensationele Jordan Stolz voltooit unieke WK-hattrick op schaatsmijl, zilver Kjeld Nuis, brons Thomas Krol

LIVE eredivisie | PSV treedt zonder Guus Til aan tegen RKC Waalwijk

PSV is na 23 speelrondes de nummer vier van de eredivisie. Vanmiddag gaan de Eindhovenaren op bezoek in Waalwijk, waar de Brabantse derby tegen RKC op het programma staat. Maakt de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij geen fout in de titelrace? De aftrap is om 14.30 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.