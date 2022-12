Sensationele Jutta Leerdam wint 1000 meter op NK sprint, Femke Kok breekt bijna baanrecord op 500 meter

Leerdam bleef concurrente Femke Kok bijna anderhalve seconde voor. De 22-jarige schaatster van Reggeborgh eindigde als tweede in 1:14,13. Brons was voor Marrit Fledderus (1:15,11). ,,Het ging wel hard voor m'n gevoel’’, vertelde Leerdam na afloop tegen de NOS . ,,Dit is echt niet normaal, ik ben echt heel trots op mezelf. Ik ben wat zwaarder en sneller geworden. Daardoor ben ik nu een stuk stabieler geworden en heb ik meer kracht.’’

Op de 1000 meter, dit seizoen het domein van Leerdam met vier zeges in de wereldbeker, was Kok in een rechtstreeks duel kansloos. Leerdam had na de eerste ronde een flinke voorsprong en vergrootte die alleen maar met een supersterke tweede ronde. Met 1.12,83 was ze sneller dan ooit in Thialf en veel beter dan de concurrentie.